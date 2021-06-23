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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Delta varyantı Türkiye'de görüldü mü?

ağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de delta varyantının 134 kişide görüldüğünü söyledi. The Economist dergisi, Hindistan'da ortaya çıkan Kovid-19'un delta varyantını "en tehlikeli mutasyon" olarak nitelendirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Delta varyantı Türkiye'de görüldü mü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti milletvekilleri ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini, sağlık politikaları, aşılamada gelinen nokta, TURKOVAC aşısı ve normalleşme süreci hakkında bilgilendirdi.

Bakan Koca, dünyada etkili olmaya başlayan ve Türkiye'de de görülen delta varyantını milletvekillerine anlattı.

Bakan Koca, milletvekillerine delta varyantının Türkiye'de 134 kişide görüldüğünü söyledi.

Milletvekillerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı basına kapalı olarak yaklaşık 3,5 saat sürerken, toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

EN TEHLİKE MUTASYON OLARAK GÖRÜLÜYOR

The Economist dergisinin son sayısında yer alan yazıda, Hindistan'da ortaya çıkan Kovid-19'un delta varyantının "en tehlikeli SARS-CoV 2 mutasyonu" olarak nitelendirildi.

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