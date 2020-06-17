Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Sokağa çıkma yasağı olacak mı? İstanbul, Ankara ve Bursa için flaş öneri...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin koronavirüsten ölümlerde 1 milyon kişi başına 57 vefat ile dünyada 47. sırada yer aldığını bildirdi.

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şöyle;

Ülkemiz 1 milyon kişi başına 2 bin 151 vaka ile 51. sırada yer almaktadır. Kovid'e bağlı ölümlerde Avrupa ülkeleri yer almaktadır. Ülkemiz, toplam vaka sayısına kıyasla yüzde 2,67 ölüm oranıyla 81'inci sırada yer almaktadır.

Gencimiz, yaşlımız, maskeye mesafeye temizliğe dikkat ederek bu sürece destek oldu, sonuç aldık.

Daha önce dediğim gibi, kara göründü ama deniz hala dalgalı. Bilinçli, istikrarlı adımlarla ilerledikçe, dalgalardan ve dalgalanmalardan korkmayız.

Bu zorunlu dönüşümü ne kadar dikkatli yaparsak neticeye o kadar kesin oluşuruz. Son günlerde vaka sayımızdaki değişmeler bu dalgalanmaların yansımasıdır. Sürpriz yok, beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde.

Maskesiz dışarı çıkmayan, mesafeyi korumak için elinden geleni yapanın elinde. Korona hala iş başında ama hastalık kontrol altında.

Mart ayı sonunda günde 1500 civarı vakamız varken bunların yarısı pinomoni oluyor ve yoğun tedavi gerektiriyor. Şimdi ise yüzde %9.4'ü pinomoni oluyor.

Yoğun bakımda geçirilen süre ortalaması ise 18.2 günden 2.7 güne indi. Virüsün etkisinde henüz bir azalma yok ama hekimlerin tedavi etme gücünde yükseliş var.

Yoğun bakıma giren hasta sayısı da 330 civarından 34'e düşmüş durumdadır.

Salgın boyunca vefat edenlerin içinde 60 yaş üzeri ve en az bir alt hastalığı olanların oranı yüzde 71.70'dir.

Son günlerde dalgalanmaların seyri, farklı illerimizde farklı olmaktadır. Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu 12'4 ile Gümüşhane'dir. En düşük olduğu il ise Yüzde 0.33 ile Kilis'tir.

Son 1 ayda Ankara'da günlük ortalama vaka sayısı 127, son 1 haftada günlük ortalama sayısı 155, Son 3 günde ortalama vaka sayısı 177.

Son 1 ayda İstanbul'da günlük ortalama vaka sayısı 653, son 1 hafatada günlük ortalama sayısı 620, son 3 günde ortalama vaka sayısı 616.

BUGÜNKÜ VERİLER AÇIKLANDI:

Bügünkü test sayısı 52. 901, bugünkü vaka sayısı 1.429, bügünkü vefat sayısı 19, bügünkü iyileşen sayısı 1.261



Kontrollü sosyal hayat dediğimiz yeni normalleşmenin en önemli kontrol mekanizması 1,5 metreden aşağı olmayan mesafe, maske ve el hijyeni. Bu virüs insandan insana bulaşıyor. Dolayısıyla gerekli tedbir yapılırsa tehditte ortadan kalmış olur.

İSTANBUL, ANKARA VE BURSA İÇİN MASKE ZORUNLULUĞU ÖNERİSİ

Maske kullanımı ile ilgili şuan 45 ilde görüldüğü için karar alındı. Benzer şekilde ilave olabilecek illerimizin de olabilir. Bilim Kurulumuzun 3 il önerisi oldu. Bunlar İstanbul, Ankara ve Bursa'dır. Tedbir amaçlı maske önleminin alınması olmuştur. Şu dönemde uygulamada maske zorunluluğu olmasına rağmen bunun sağlanmadığını görüyoruz. Bu noktada sağlanmayan illerimizde veya ortamlarda vaka sayılarının arttığını çok net görüyoruz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Önümüzdeki dönemde genel anlamda sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir durumu düşünmüyoruz. Bilim Kurulunda gündeme gelmedi.

YAŞ GRUPLARINDA HASTA ORANI ARTTI MI?

18 yaş altı gençlerimizde bir artış olmadı. Ama demin verdiğim rakamlarda yaş ortalamasının aşağıya düşmesini ifade ettim. Özellikle gençlerimizin sokağa çıkmasıyla birlikte bu ortalamanın arttığı. Şu dönemde giderek yaş dağılımının 70.4'e çıktığı görüyoruz. Özellikle yaş ortalamasının yukarıya doğru çıktığını söyleyebilirim. Hem 65 yaş üstü hem de kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın daha az dışarı çıkmalarını tedbirlere dikkat etmelerini rica ediyoruz.

YKS VE LGS SINAVI

YKS ve LGS ile ilgili şu dönemde sınavın olabildiğince güvenilir yapılması şeklinde Bilim Kurulu'nun önerisi olundu. Gerekli tedbirlerin alınması yönünde rehber yayınlandı. Her 2 sınav için Bilim Kurulu'nun sınava giriş ve çıkış saatleri olmak üzere daha güvenilir sınava gelişlerini sağlamak üzere tedbir alınmasını, gerektiğinde sokağa çıkma kısıtlaması olması yönünde önerileri oldu.

BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerlikle ilgili 28 gün uygulaması devam edecek. Bununla ilgili rehberde yayınlandı.

Şimdi Toplum Bilimleri Kurulu kendi aralarında toplanıyor. Ayrıca başkanlığımda da toplantılar yapılıyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili açıklamaları olacak. Gelecek hafta bu konuyla ilgili yer yer açıklama yapmaya başlarlar diye düşünüyorum.

AŞI ÇALIŞMALARI

Hem TÜBİTAK hem TÜSEP'in destek olduğu aşı çalışmaları başladı. Bununla ilgili 3 hayvan çalışması da devam ediyor. Klinik çalışma safhasına gelmediğimizi de biliyorsunuz. Dünyada bir kaç ülke dışında bu safhaya gelen yok.

Önümüzdeki aylarda klinik çalışmalarının, insan çalışmasının geleceğini söylemem zor. 2 çalışmanın birinin Eylül, diğerinin Ekim ayında klinik safhasına gelebileceğini söyleyebilirim. 2 üniversitemizin çalışmaları. Somut bir gelişme olursa sizlerle paylaşmış oluruz.

ANTİKOR TESTİ

Binde 2 buçuğun altında bir oran var. Semptom göstermeyen vakalardan dolayı 'sürü bağışıklığı gelişti mi diye’ düşünüldü. Sürü bağışıklığı konusunun böylece gerçekçi olmadığını görmüş olduk.

Herkesin test için gayret içinde olmadığını da anlıyoruz. Bir diğer sonuç sürü bağışıklığı kolay sağlanabilir mi? Bu noktadan baktığımızda ise bu oranın yüzde 1,5'un altında olduğunu görüyoruz, böyle bir şiddetli virüse rağmen. Sonuçlar 1 hafta 10 gün içinde biter. O zaman aktarmış oluruz.

SOSYAL MESAFEYE UYULMAYAN GÖRÜNTÜLER

Görüntülerin olmasını asla arzu etmiyoruz. İlgili illerimiz ve bölgelerde mülkü amirlerimiz bu konu ile ilgili hassasiyet göstererek gereiğini yapaiblirler. Vatandaşımızın kendi isteği ve talebiyle bu kurallara uymasının gerekliliğine çalışıyoruz. Bazen dozun kaçtığını maalesef görüyoruz. Bu noktada vatandaşımızdan istirhamımız, kendi sağlınız değil, toplum sağlı önemli. Bir başka kişinin hakkına girmiş oluyoruz. Yeri gelidğinde belirti vermediği için genç yavrularımızın daha rahat hareket etmiyor olmalılar. Bunda büyüklerimizinde, annemizin, dostlarımızın da herkesin hakkı var. Gereken hassasiyeti göstereceğimizden emin olmak istiyorum.

VAKA SAYISI YÜKSELEN İLLER HANGİLERİ?

Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il yüzde 12,4 ile Gümüşhane, en düşük olduğu il ise yüzde 0,33 ile Kilis'tir. Son bir ayda Ankara'da günlük ortalama vaka sayısı 127, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 155, son üç günde ise 177. Son bir ayda İstanbul'da günlük ortalama vaka sayısı 653, son bir haftada 620, son güç günde ise 616."