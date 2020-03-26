Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüsle ilgili son verileri paylaştı. Ölü sayısı 16 artarak 75'e yükselirken, hasta sayısı da 3629'a çıktı.

Çin'den çıkan ve dünyaya yayılan korona virüs Türkiye'de de etkisini artırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her günün sonunda yapılan test sayısı ile kayıtlı vaka sayısı ile ölüm sayısını açıklıyor.

Bakan Koca bugünün verilerini de açıkladı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüsle ilgili son verileri paylaştı . Ölü sayısı 16 artarak 75'e yükselirken, hasta sayısı da 3629'a çıktı.

Bakan Koca'nın twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre, Türkiye'de korona virüsten ilk can kaybı 18 Mart günü yaşandı.

Bakan Koca bir gün sonra yani 19 Mart'ta yaptığı açıklamada kaybın 3'e çıktığını duyurdu.

Sağlık Bakanı aynı gün yani 19 Mart'ta korona virüsten can kaybının 4'e yükseldiğini bildirdi.

Bakan, bir gün sonra yani 20 Mart'ta ise ölümlerin 9'a yükseldiğini açıkladı.

Tarihler 25 Mart'ı gösterdiğinde Bakan Koca'dan gelen açıklamayla kayıtlı ölüm sayısının 59'a yükseldiği öğrenildi.

Ve 26 Mart perşembe gün sonunda Bakan Koca'nın tweet'i ile ülkemizde korona virüsten ölenlerin sayısının 75'e yükseldiği açıklanmış oldu.

Böylelikle ilk kaybın yaşandığı 18 Mart'tan 26 Mart'a kadar yani 8 günde 75 vatandaşımız korona virüse yenik düştü.