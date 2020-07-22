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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 42 bin 846 testten 928'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 18 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 526 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 204 bin 11'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 42 bin 846 test yapıldı, 928 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken, 1009 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 359 bin 627, toplam vaka sayısı 221 bin 500, toplam vefat sayısı 5 bin 526, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1246, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 379, toplam iyileşen hasta sayısı 204 bin 11 oldu.

'21 İLİMİZDE YOĞUN BAKIM HASTASI YOK'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok. Hastalığın ülkemizdeki seyrinin gösterildiği detaylı grafik, günlük ve haftalık COVID-19 durum raporları ve diğer önemli bilgiler için linkimiz: http://covid19.saglik.gov.tr" değerlendirmesinde bulundu.

 

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