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Sağlık Bakanı Koca: 1454 hastamız daha şifa buldu

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisiyle ve tedbirlerle kazanacağız." açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Koca: 1454 hastamız daha şifa buldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisiyle ve tedbirlerle kazanacağız." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı: 123 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, "Son 24 saatte 4674 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 90 bin 980, can kaybı 2140 oldu." bilgisini paylaştı.

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Bakanlık, "Son 24 saatte 1454 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 13 bin 430 oldu." açıklamasında bulundu.

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