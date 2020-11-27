  • BIST 1.342
  • Altın 454,798
  • Dolar 7,8139
  • Euro 9,3200
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -2 °C
»

Sağlık Bakanı Koca, 5 ilin sağlık müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da Kovid-19 vakalarının arttığını belirterek, Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımının düşük olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, 5 ilin sağlık müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 ilin sağlık müdürleriyle çevrim içi yaptığı toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Samsun, İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çorum il sağlık müdürleriyle on-line toplantıda salgının seyrini ele aldık. Samsun’da vaka artıyor. Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımı düşük. Vaka sayısına oranla hastaneye yatışlar gittikçe artıyor. Fedakarlık sınavımız devam ediyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca'dan aşı açıklaması25 Kasım 2020 Çarşamba 10:51
  • Sağlık Bakanı Koca, 6 ilin sağlık müdürleriyle görüştü25 Kasım 2020 Çarşamba 09:01
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar25 Kasım 2020 Çarşamba 09:00
  • Osmaniye Valisi: Kadirli'de 53 sağlık personelinin Covid-19 testi pozitif çıktı24 Kasım 2020 Salı 12:33
  • 'Toplumun yüzde 60'ı aşılandığında salgın duracak'24 Kasım 2020 Salı 11:42
  • Sağlık Bakanı Koca: 12 bin sağlık personeli alınacak24 Kasım 2020 Salı 09:05
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar24 Kasım 2020 Salı 09:04
  • Bakan Koca: Fedakarlık sınavındayız23 Kasım 2020 Pazartesi 14:42
  • Ticaret Bakanlığı'nın kriminal laboratuvarında 3 ayda 5 bin analiz yapıldı23 Kasım 2020 Pazartesi 11:00
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23 Kasım 2020 Pazartesi 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti