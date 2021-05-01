Sağlık Bakanı Koca: 6 ayda 50 milyon doz Sputnik-V aşısının teslim edilmesi bekleniyor

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede acil kullanımına onay verilen Sputnik-V ile ilgili 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya İl Değerlendirme Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede sıkılaştırılmış tedbirlere vatandaşların çok iyi uyum gösterdiğini, bu durumdan çok memnun olduklarını ifade etti.

BioNTech aşısıyla ilgili olarak Bilim Kurulunun aldığı 2 doz arası uygulama süresinin 28 günden 6-8 haftaya çıkarılması kararının yanlış anlaşıldığını belirten Koca, "Öncelikle bu karar, bilimsel gerekçelerle ve somut kanıta dayalı verilerin incelenmesiyle alınmış bilimsel bir karardır." dedi.

Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildiğini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"En kısa sürede Sputnik V aşısı da ülkede kullanımıma başlanacak. 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. Mayıstan itibaren aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum. Bir hafta 10 gün içinde ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak. 23 milyona yakın doz aşı yapıldı. İlave olarak 6 milyon doz aşımız da hazırda var. Haziranla birlikte daha yoğun aşı gelecek. Haziranda en az 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılama noktasında kararlıyız. Yaz dönemi itibarıyla da 18 yaş ve üstü herkesin aşılanması için yoğun bir çaba içindeyiz."

Aşılama çalışmaları

Antalya'da yapılan toplantıda Isparta ve Burdur ile 3 ilin tedbirlerini, sağlık çalışmalarını her yönüyle ele aldıklarını, değerlendirdiklerini anlatan Koca, şöyle konuştu:

"Bugün virüs hareket alanlarını kısıtlayacağımız, ona yayılma şansı tanımamak için gayret edeceğimiz sıkılaştırılmış tedbirlerin uygulanacağı 17 günün ilki. Sokağa çıkma kısıtlamasının daha sıkı olarak uygulandığı bu dönem öncesinde tatil beldelerinde daha hareketlilik gerçekleşti. Başka illerden kısıtlama süresini turizm bölgelerinde geçirmeye karar veren vatandaşlarımızın hareketliliğine sebep oldu. Bu durumun virüsün yayılması için yeni bir fırsat olmaması amacıyla tedbir ve uygulamaları yerinde görmek üzere Antalya'da bir durum değerlendirmesi yaptık."

Aşı programında planlanan sevkiyat takvimiyle uyumlu olarak ve birinci doz aşısını olmuş vatandaşların ikinci doz aşılarını uygulayacağı güne kadar saklı tutarak aşılamaya devam ettiklerini aktaran Koca, daha fazla aşı temin edildikçe günlük aşılama miktarının da artacağını söyledi.

Bugün itibarıyla Türkiye'de üçüncü bir aşı kullanımına onay verildiğine işaret eden Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Sputnik V aşısının acil kullanım onayını bugün verdiğini dile getirdi.

BioNTech aşısı hakkında bilgi veren Koca, "BioNTech aşısı haziran sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemize teslim edilmiş olacak. Benzer şekilde Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planladığı şekilde sevk edilmeye devam edecektir." dedi.

BioNTech aşısında ilk doz aşısını olup, ikinci dozları için randevu alan vatandaşları aynı tarihlerde aşılarını olabileceklerine değinen Koca, şöyle konuştu:

"Alternatif bir uygulama yöntemi olan iki doz arası sürenin uzatılmasının uygun olduğuna bilim kurulumuz karar vermiştir. Yeni uygulamalarda bu süreler dikkate alınacaktır. Kısıtlamalar ile birlikte vaka sayılarında zirveyi gördüğü günden bugüne önemli bir düşüş yaşanmıştır. Sıkılaştırılmış kısıtlamalar ile vaka sayısındaki düşüş hızı da daha da artacağı öngörülmektedir. Kısıtlamalara uyum iyi seviyede başladı, böyle devam etmesi halinde bayram sonrasında çok daha öngörülebilir planlar yapabileceğiz."

İllere göre vaka oranları

İller bazında değerlendirme yapan Koca, Antalya'da her biri 3 kişiden oluşan filyasyon ekibinin 358 olduğunu, son bir haftada vaka sayısının yüzde 35 azaldığını kaydetti. Antalya'da yatak doluluk oranının yüzde 47,7, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 66,3 olduğunu belirten Koca, Antalya'da 65 yaş üstü vatandaşların aşılanma oranının da yüzde 85 olduğunu söyledi.

Burdur'da da 127 filyasyon ekibi bulunduğuna değinen Koca, şöyle devam etti:

"Son bir haftada Burdur'da vaka sayısında yüzde 25 oranında azalma, yatak doluluk oranımız yüzde 32,7. Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 52,9. Burdur'da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranı yüzde 83. Isparta'da 311 filyasyon ekibimizle mücadeleye devam ediyoruz. Vaka sayısı son bir haftada yüzde 35 oranında azaldı. Yatak doluluk oranımız yüzde 53,1, yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 70,4. Isparta 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranı yüzde 84."

Koca, Antalya, Isparta ve Burdur'a sağlık alanında yapılan yatırımlar hakkında da bilgilendirme yaptı.

Hindistan varyantı

Bugün acil kullanım onayının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından verildiğini dile getiren Koca, sözleşme gereği 6 aylık zaman diliminde 50 milyon doz aşının Türkiye'ye gelmesinin planlandığını, mayıs ayından itibaren bu aşıların ilk etabının geleceğini bildirdi.

Koca, bir hafta 10 gün içinde hangi takvimle ne kadar aşının geleceği konusunun netleşeceğini, bu bilginin de kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Bakan Koca, gazetecilerin Türkiye'de mutasyon virüslerinin ne aşamada olduğu yönündeki sorusuna karşılık, mutasyonla ilgili ağırlıklı olarak İngiliz varyantının görüldüğünü söyledi.

Bunun dışında Güney Afrika ve Brezilya varyantının da görüldüğünü belirten Koca, şöyle devam etti:

"En son Hindistan varyantı olarak bilinen bir varyantın 5 vakada görüldüğünü ifade etmiştim. Bu sayıda bir artış söz konusu değil. Bizim gördüğümüz şöyle bir durum var, mutasyonla birlikte İngiliz varyantında yüzde 70 oranında bulaşıcılığın arttığını biliyoruz. Genel anlamda virülansın azalmadığını biliyoruz. Hatta yer yer daha da arttığını belirten çalışmalar da var. Hindistan varyantını gördüğümüz 5 vakada ciddi sorunların olmadığını, ayakta takip edildiklerini söyleyebilirim. Bu varyant yeni bir varyant olduğu için yakın takibe alıyoruz."

Aşı tedariğinde son durum

Bakan Koca, bir gazetecinin "Aşı tedarikiyle ilgili son durum nedir?" diye sorması üzerine, Sinovac aşısı için yapılan sözleşme gereği 100 milyon doz aşının nisan sonu itibarıyla gelmesi gerektiğini ancak aşının üretildiği ülkenin öncelikle kendi vatandaşları için bunu kullanmak istemesinden dolayı bu miktarın gelmediğini söyledi.

Tedarikte olumlu gelişmeler olduğunu belirten Koca, "Özellikle tedarikte yaşanan son günlerde olumlu gelişmelerle sevkiyatın da önümüzdeki günler tekrar başlayabileceğini buradan söylemek istiyorum. Yani nisan ayında bu anlamda bir sevkiyatın olmadığını ama mayıs ayında tedarikle ilgili olumlu gelişmelerle birlikte sevk durumunun başlayacağını, önümüzdeki günler bir hafta, on gün içinde bunu da netleştirip kamuoyuna bu bilgiyi vermiş oluruz." diye konuştu.

Koca, BioNTech aşısıyla ilgili görüşmelerin de sürdüğünü dile getirerek şunları ifade etti:

"Dün Uğur hocayla tekrar görüştüğümde mayıs ayı için 1 milyon doz daha aşının geleceğini, haziran ayı için de 30 milyon doz aşı için sorun olmadığını, bu miktarı da özellikle Uğur Hoca artırma noktasında gayret içinde. Gelecek hafta salı ya da çarşamba günü bu konuyu netleştirmiş olacağız. BioNTech için daha önce 30 milyon dozluk bir anlaşmaydı. Yeni dönemde 30 milyon doz anlaşmayı 90 milyon doza çıkarmış oluyoruz. Önümüzdeki yaz dönemi itibarıyla 90 milyon dozun erken dönemde, yazdan önce gelmesi için yoğun gayret içindeyiz."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Bakan Koca'ya teşekkür etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Kovid-19 tedavisi gördüğü süreçte kendisiyle yakından ilgilenen Bakan Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Yaşadığı rahatsızlığın kendilerine ders olduğunu söyleyen Böcek, "Biz sürekli vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi korumalarını öneriyorduk. Sayın Bakanımız talimatlarını hep veriyordu. Biz de gerekli çalışmaları o şekilde yapıyorduk. Kendimiz hasta olduk ancak şükürler olsun bugüne geldik. Bu süreçler geçti. İnşallah bütün vatandaşlarımıza sağlıklı, güzel günler diliyoruz. " dedi.

Toplantıya, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik ve Tuba Vural Çokal da katıldı.