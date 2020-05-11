  • BIST 98.376
  • Altın 389,126
  • Dolar 7,0840
  • Euro 7,6749
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 15 °C
»

Sağlık Bakanı Koca 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür etti

Sağlık Bakanı Koca 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür ettiSağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir süredir evlerinde kalan ancak bugün dört saatliğine dışarı çıkma imkanı bulan 65 yaş üstü vatandaşlara sabırları için teşekkürlerini sundu
Sağlık Bakanı Koca 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyüğümüz hanımefendiler, beyefendiler, bugün, günlerdir özlem duydukları parklarda, sokaklardaydı. Bugün, dışarıda son günlerin en mutlu anları yaşandı. Kendilerine sabırları için teşekkür ediyorum. Hanımefendilerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Sizi hep böyle iyi görmek istiyoruz." ifadesini kulandı.

Paylaşımında yer verdiği videoda da Koca, şunları kaydetti:

"Kıymetli büyüklerim. Bugün dört saatliğine bile olsa dışarıya çıkabilmiş olmanız bizleri çok mutlu etti. Bir bu kadar mutlu edici olansa evinize yine sağlıklı bir şekilde dönecek olmanızdır. Sokaklar, parklar, caddeler bugün sadece sizin. Virüs ülkemize girdikten sonra sağlığını gözetmekte en ısrarcı olduğumuz siz büyüklerimizsiniz. Sizden istirham ettik, evde bunca gün geçirdiniz. Minnettarım.

Bugün Anneler Günü. Evlat sahibi olmuş, evlat yetiştirmiş, çevresindeki çocuklara kendi evladı gibi davranmış bütün hanımefendilerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Her çocukla yeni umutlar kazanan dünya, güzelliklerini annelere borçludur. Değerli büyüklerim, sizi riskten koruyacak tedbirleri almak bizim görevimiz. Size düşen bir görev olmaz olur mu? Gençlere nasihat. En içten saygı ve selamlarımı sunuyorum."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüse karşı etkili olduğu ortaya çıktı08 Mayıs 2020 Cuma 19:36
  • Diş kliniklerinde koronavirüse karşı sıkı önlemler alınıyor08 Mayıs 2020 Cuma 15:39
  • Sağlık Bakanı Koca: Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun08 Mayıs 2020 Cuma 09:03
  • İspanya'da son 24 saatte 213 kişi hayatını kaybetti07 Mayıs 2020 Perşembe 12:10
  • Kovid nedeniyle yoğun bakıma alınan çocuklardaki gizemli hastalık Kawasaki mi? 07 Mayıs 2020 Perşembe 11:27
  • 'Kovid-19 Hastaları İzlem Merkezi' açıldı07 Mayıs 2020 Perşembe 10:35
  • 'Kovid-19 Hastaları İzlem Merkezi' açıldı07 Mayıs 2020 Perşembe 09:20
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar07 Mayıs 2020 Perşembe 08:26
  • Bakan duyurdu: Korona ilaçı geri ödeme listesine alındı06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:36
  • Koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 73 bin 285 oldu06 Mayıs 2020 Çarşamba 08:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti