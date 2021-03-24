Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Yüzde 99 başarı

Koca, Sağlık Politikaları Kurulu'nda, "Güçlü bilgi ve takip sistemlerimizle, yüzde 99'luk vaka ve temaslı takibi başarısıyla, salgının yıkıcı etkilerine karşı üstünlüğünü koruyabilen güçlü bir mücadele performansı ortaya koyduk" açıklamasında bulundu.