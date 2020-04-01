Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapıyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapıyor.

Koca, 63 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Koca, "Stratejimiz sabit hayat olmalıdır, yuvamız gücümüz olmalıdır. Şehirlerde hareketlilik ne kadar azalırsa o kadar hızlı galip geliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son 24 saatte 2148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 15 bin 679'a, can kaybı 277'ye ulaştı.

"Bu bir halk sağlığı savaşıdır"

Koca, "Bu bir halk sağlığı savaşıdır. Hedefimiz bu savaştan en az can kaybıyla çıkmak, virüsü mümkün olduğu kadar erken kontrol altına almaktır." diye konuştu.

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