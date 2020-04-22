Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapıyor.

Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları;

-Bu mücadelenin şeffaflıkla yürütüldüğüne inananlara yürekten teşekkür ediyorum.

-Bugün 37 bin 535 yeni testin sonuçlarını aldık. 3 bin 83 yeni hasta tespit edildi. Toplam vaka sayımız 98 bin 674 oldu. Vefat sayımız ise 117 oldu. Yoğun bakımdaki hasta sayımız bin 814. Hem yoğun bakım hastalarımızda hem entübe hastalarımızda yoğun düşüş gözlemliyoruz.

-Yüzde 80'lere yükselen yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 60 seviyelerine geriledi.

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