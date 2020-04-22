  • BIST 98.171
  • Altın 385,353
  • Dolar 6,9914
  • Euro 7,5622
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor
»

Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapıyor.
Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor

Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları;

-Bu mücadelenin şeffaflıkla yürütüldüğüne inananlara yürekten teşekkür ediyorum.

-Bugün 37 bin 535 yeni testin sonuçlarını aldık. 3 bin 83 yeni hasta tespit edildi. Toplam vaka sayımız 98 bin 674 oldu. Vefat sayımız ise 117 oldu. Yoğun bakımdaki hasta sayımız bin 814. Hem yoğun bakım hastalarımızda hem entübe hastalarımızda yoğun düşüş gözlemliyoruz.

-Yüzde 80'lere yükselen yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 60 seviyelerine geriledi.

Ayrıntılar geliyor...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fahrettin Altun'dan CHP ilçe başkanı hakkında soruşturma22 Nisan 2020 Çarşamba 15:28
  • Bakan Selçuk okulların ne zaman açılacağı sorusunu yanıtladı22 Nisan 2020 Çarşamba 15:25
  • Akar ile Wallace Kovid-19'la mücadelede iş birliğini görüştü22 Nisan 2020 Çarşamba 15:22
  • Bahçeli'den CHP liderine tepki: Haddini aşan yorum ve açıklamalardan uzak durması tavsiyemdir22 Nisan 2020 Çarşamba 15:15
  • 31 ilde banka şubeleri cuma günü kapalı olacak22 Nisan 2020 Çarşamba 15:12
  • Salda Gölü'nden alınan kumlar geri götürülüyor22 Nisan 2020 Çarşamba 15:10
  • Kadıköy'de cadde göle döndü22 Nisan 2020 Çarşamba 15:06
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcular ile video konferans yöntemiyle görüştü22 Nisan 2020 Çarşamba 14:15
  • Ülke genelinde 3 bin 321 noktada denetim gerçekleştirilecek22 Nisan 2020 Çarşamba 14:05
  • Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Çiftçi krediye muhtaç olmadan üretim yapacak22 Nisan 2020 Çarşamba 13:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti