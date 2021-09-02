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Sağlık Bakanı Koca: Bize ne oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından maske ve mesafeye yönelik bir paylaşımda bulundu. Koca, "Bize ne oldu? Maske, mesafe konusunda birbirimize örnektik!" dedi.
Sağlık Bakanı Koca: Bize ne oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı maske ve sosyal mesafe önlemlerinin önemine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bize ne oldu? Maske, mesafe konusunda birbirimize örnektik!"

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