Sağlık Bakanı Koca: Bize ne oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı maske ve sosyal mesafe önlemlerinin önemine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Bize ne oldu? Maske, mesafe konusunda birbirimize örnektik!"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı maske ve sosyal mesafe önlemlerinin önemine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Bize ne oldu? Maske, mesafe konusunda birbirimize örnektik!"
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