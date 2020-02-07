  • BIST 121.156
  • Altın 305,286
  • Dolar 6,0324
  • Euro 6,6168
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 0 °C
»

Sağlık Bakanı Koca: Çin'den her türlü hayvan ve hayvansal ürün ithalatı durduruldu

Sağlık Bakanı Koca, Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numunelerin de negatif çıktığını söyledi.
Sağlık Bakanı Koca: Çin'den her türlü hayvan ve hayvansal ürün ithalatı durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler de negatif çıktı." dedi.

Bakan Koca, "Çin'den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici süreyle durdurulması kararı aldık. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çin Büyükelçiliğine resmi yazı göndererek Türkiye'ye çalışmaya gelen Çin vatandaşlarının 14 gün süreyle izinli sayılması, belirti ve bulgular açısından takiplerinin yapılması ve Sağlık Bakanlığının izniyle çalışmaya başlamaları hususunu bildirdik." ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar05 Şubat 2020 Çarşamba 15:52
  • Güney Kore'de koronavirüs vakalarında artış05 Şubat 2020 Çarşamba 13:25
  • Koronavirüste 'kedi' iddiası asılsız04 Şubat 2020 Salı 16:41
  • Sağlık Bakanlığından koronavirüs bilgilendirmesi04 Şubat 2020 Salı 16:15
  • Tayland, Singapur ve Güney Kore'de koronavirüs vakalarında artış04 Şubat 2020 Salı 15:40
  • Uzmanından mavi ışık uyarısı: Kanserin artmasına neden olabilir03 Şubat 2020 Pazartesi 10:06
  • İtalya Sağlık Bakanı Sperenza: Koronavirüsü izole ettik03 Şubat 2020 Pazartesi 09:30
  • Sağlık Bakanı Koca: Ülkemizde yeni koronavirüs tanısı alan vakamız olmamıştır02 Şubat 2020 Pazar 16:16
  • Sağlık Bakanlığından 2019'da 7 milyon kişiye kanser taraması02 Şubat 2020 Pazar 11:44
  • 20 soruda yeni koronavirüs salgını02 Şubat 2020 Pazar 11:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti