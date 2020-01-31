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Sağlık Bakanı Koca: Çinli çocuğa yapılan test sonucu İnfluenza B çıktı

Sağlık Bakanı Koca, Çapa Tıp Fakültesinde takip edilen Çinli çocuğa yapılan test sonucunun İnfluenza B çıktığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca: Çinli çocuğa yapılan test sonucu İnfluenza B çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da 6 yaşındaki Çinli çocuğun sağlık durumuna ilişkin, "Klinik tablo koronavirüse uymamakla birlikte, hasta Çin'in Şangay şehrinden geldiği için tedbiren gözlem altına alınmıştır. Çapa Tıp Fakültesinde yapılan influenza testinin sonucu influenza B (mevsimsel grip etkeni) çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu. 

Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Çapa Tıp Fakültesine halsizlik ve ateş şikayetiyle başvuran 6 yaşındaki Çinli çocuğun durumuyla ilgili sosyal medyada yayılan bilgi kirliliğine yönelik açıklamaya gerek görüldüğünü bildirdi. 

Genel durumu iyi olan çocuğun ateşinin düştüğünü belirten Koca, "Solunum sıkıntısı ve benzeri bir şikayeti de bulunmamaktadır. Klinik tablo koronavirüse uymamakla birlikte, hasta Çin'in Şangay şehrinden geldiği için tedbiren gözlem altına alınmıştır. Çapa Tıp Fakültesinde yapılan influenza testinin sonucu influenza B (mevsimsel grip etkeni) çıkmıştır." ifadelerini kullandı. 

Koca, sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta henüz numune çalışılmadan önce hasta bilgi giriş formunun kesin tanı gibi işaretlendiğini ve servis edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: 

"Bu fotoğrafla, kasten panik oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Vatandaşlarımızın Bakanlık tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmelerini ve bunun dışındaki bilgilere itimat etmemelerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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