  • BIST 1.192
  • Altın 418,635
  • Dolar 6,8450
  • Euro 7,9603
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 27 °C
»

Sağlık Bakanı Koca: Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinin birinci etabı yakında hizmete girecek

Sağlık Bakanı Koca, yenilenen, kapasitesi büyütülen Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinin birinci etabının, 758 yatak ve 27 ameliyathanesiyle yakında hizmete gireceğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca: Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinin birinci etabı yakında hizmete girecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hastanedeki son hazırlıkları incelediklerini belirtti.

Hastanenin yapısının deprem izolatörleri ile dayanıklı hale getirildiğini kaydeden Koca, "Yüksek teknolojiye sahip hastanemizin birinci etabı, 758 yatağı, 27 ameliyathanesiyle yakında hizmete girecek." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, "Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenileme projeleri" konulu toplantı da gerçekleştirdiklerini belirterek, iki hastanenin bir araya getirileceği sağlık kompleksi konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saadet Partili vekil koronaya yakalandı21 Temmuz 2020 Salı 09:54
  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan taraftarlara Kovid-19 uyarısı20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:17
  • Türkiye'de Kovid-19'dan 202 bin 10 kişi iyileşti19 Temmuz 2020 Pazar 21:00
  • Kanada'da hazırlanan bir rapora göre Kovid-19’dan Çin ve İran sorumlu19 Temmuz 2020 Pazar 10:28
  • Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 201 bin 13 oldu19 Temmuz 2020 Pazar 10:27
  • Bakan Koca: Risk analistleri aranıyor17 Temmuz 2020 Cuma 12:54
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar17 Temmuz 2020 Cuma 09:13
  • Sağlık-Sen Başkanı Durmuş: Döner sermaye sistemi işlevini yitirdi16 Temmuz 2020 Perşembe 16:45
  • Maydanoz Mucizesi15 Temmuz 2020 Çarşamba 10:01
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar15 Temmuz 2020 Çarşamba 08:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti