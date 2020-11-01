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Sağlık Bakanı Koca: Hayat bir kez daha kazandı

Sağlık Bakanı Koca, İzmir depreminde 70 yaşındaki vatandaşın 34 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldığını bildirerek, "Hayat bir kez daha kazandı." ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca: Hayat bir kez daha kazandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depreminde 70 yaşındaki vatandaşın 34 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldığını bildirdi.

UMKE ekiplerinin yardımıyla 34 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan vatandaşa geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hayat bir kez daha kazandı. Bu gece 01.00 sularında, depremden tam 34 saat sonra, 70 yaşındaki Ahmet amcamız, UMKE ekiplerinin yardımıyla yıkıntıların arasından sağ çıkmayı başardı. Geçmiş olsun Ahmet amca. Bizi mutlu eden sözün için de teşekkür ederiz: 'Umudumu hiç kaybetmedim.'"

Öte yandan Koca, 112 Acil Komuta Merkezi'nde katıldığı toplantıya ilişkin, "112 Acil Komuta Merkezi'nde yaptığımız toplantıda, afet süreci yönetiminde görev alan çalışma arkadaşlarımızla durumu değerlendirdik. Depremin üzerinden yaklaşık 35 saat geçti. Şu an yapılabilecek her şey için ihtiyaçları belirleyip eylem planları üzerine istişarelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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