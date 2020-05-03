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Sağlık Bakanı Koca: İyileşen hasta sayımız mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti

Türkiye'de son 24 saatte 1670 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 61 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 126 bin 45, can kaybı 3 bin 397 oldu.
Sağlık Bakanı Koca: İyileşen hasta sayımız mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti

Türkiye'de son 24 saatte 1670 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 61 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 126 bin 45, toplam can kaybının 3 bin 397'ye ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 24 bin 1 test yapıldı. Bu kapsamda 1670 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
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Son 24 saatte 61 hasta vefat etti, 4 bin 892 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 135 bin 367, toplam vaka sayısı 126 bin 45, toplam vefat sayısı 3 bin 397 oldu. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1424, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 766, toplam iyileşen hasta sayısı 63 bin 151 olarak kayıtlara geçti. 

Bakan Koca'dan değerlendirme
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında "11 Mart'tan bu yana ilk kez bugün iyileşen hasta sayımız mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça sonuç çok daha iyi olacak." ifadesini kullandı.

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