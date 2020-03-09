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Sağlık Bakanı Koca koronavirüste son verileri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 (yeni koronavirüs) salgınıyla ilgili son güncel verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanı Koca koronavirüste son verileri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "104 ülke, tanı konmuş toplam 109 bin 405 hasta, 3689 ölüm: Dünya Sağlık Örgütü'nün son verileriyle küresel Koronavirüs tablosu. Türkiye, sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardı. Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı" dedi.

YURT DIŞI DÖNÜŞLERİ İÇİN 14 GÜN KURALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 salgını için alınan tedbirler kapsamında, yurt dışı dönüşleri için 14 gün kuralını açıkladı. Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı kural şu şekilde: 

"Yurt dışından son 14 gün içinde dönenler, buradaki ilk 14 günlerini evlerinde geçirmelidir. Bulunulan ortam sık sık havalandırılmalıdır. Mümkün olan en az kişiyle temas kurulmalıdır. Yaşlı ve kronik hastalarla temas kurulmamalıdır. Eller normal sabunla sık sık yıkanmalıdır. Evden çıkılacaksa mutlaka maske takılmalıdır. Soğuk algınlığı belirtisinde sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Rapor almak gerekiyorsa sağlık kuruluşları yetkilidir." 

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