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Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 vaka sayısı artış hızı azaldı

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 vaka sayısı artış hızının azaldığını belirterek "Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak." dedi.
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 vaka sayısı artış hızı azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Nisan'da 100 bin nüfusta Kovid-19 vakası görülme oranı en çok artan ve azalan illerin grafiğine yer verdiği paylaşım yaptı.

Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, vaka görülme oranı en çok artan illerin Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova, en çok azalan illerin ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman olduğunu anımsattı.

Bakan Koca, paylaşımında "Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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