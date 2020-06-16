Sağlık Bakanı Koca: “maskesiz? Görenler ne der?”  

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk olarak “Maskesiz? Görenler ne der?” diye bir paylaşım yaptı. Büyük ilgi gören bu paylaşımın ardından, “Virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede, maske, sosyal sorumluluğumuz. Maske takarak, birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz” diye paylaşım yaparak, “Maskesiz? Görenler ne der?” yazılı bir görsel paylaştı.
Emrah Özcan/İLKSAYFA
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