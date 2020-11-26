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Sağlık Bakanı Koca: Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı, umutluyuz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erciyesi Üniversitesi'nde Covid-19'a karşı geliştirilen "ERUCOV-VAC" aşı adayına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, gönüllülere ikinci doz uygulamasının bugün başladığı bilgisini verirken, "Umutluyuz" dedi.
Sağlık Bakanı Koca: Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı, umutluyuz

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz günlerde ilk dozu 44 gönüllüye uygulanan ve yan etki göstermediği açıklanan Covid-19 aşısıyla ilgili açıklama yaptı.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Covid-19’a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız. TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen Covid-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz."

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