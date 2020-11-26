Sağlık Bakanı Koca: Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı, umutluyuz

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz günlerde ilk dozu 44 gönüllüye uygulanan ve yan etki göstermediği açıklanan Covid-19 aşısıyla ilgili açıklama yaptı.
Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Covid-19’a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız. TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen Covid-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz."
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