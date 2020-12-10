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Sağlık Bakanı Koca: Ölüm sayılarının siyasetin konusu yapılmasına üzülüyorum

Bakan Koca, Kovid-19 vefatlarının doğru açıklanmadığı iddiasına dair, ölüm sayılarının siyaset konusu olmasına üzüldüğünü belirterek, "Enfeksiyon belirtisi, zatürre, sepsis olanlar bulaşıcı hastalık diye işlendi. 'Ölüm nedeni' bölümünde farklı" dedi.
Sağlık Bakanı Koca: Ölüm sayılarının siyasetin konusu yapılmasına üzülüyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu, soruları yanıtladı. 

Ölüm sayılarının doğru açıklanmadığıyla ilgili iddiaların sorulması üzerine Bakan Koca, bu dönemde ölüm sayılarının siyasetin konusu yapılmasına gerçekten üzüldüğünü söyledi.

Konuyla ilgili birkaç örnek hazırlattığına işaret eden Koca, şu bilgileri verdi:

"Mart ayında vefat edenlere uygulanan bir yaklaşım vardı defnedilirken. Ceset torbalarında farklı mezarlıklarda özel defnedilmesi şeklinde bir anlayış söz konusuydu. O dönemde biz bir genelge yayınladık. Genelgede şunu ifade ettik. Kovid bir bulaşıcı hastalıktır. Diğer bulaşıcı hastalıklar gibi defnin yapılmasını belirten özel ceset torbaları içinde olmamasını ifade eden bir genelge yayınladık. Yani bulaşıcı hastalıklar nasıl defnediliyorsa, hepatit, tüberküloz nasıl defnediliyorsa, Kovid'in de aynı şekilde defnedilmesi gerektiğini belirten bir genelgeydi. Bu genelgeden sonra bulaşıcı hastalıklar olarak işlenmiş oldu." 

Bakan Koca, ayrıca bir ölüm belgesi kağıdını ekrana yansıtarak, gazetecilere de bilgi verdi.

"Mart ayından önce bulaşıcı hastalıkların artmadığı görülüyor"
"Hangi bulaşıcı hastalıklar bu dönemde arttı da sayılar bu kadar yükseldi?" sorusunun sorulduğunu dile getiren Koca, ölüm belgelerine ilişkin, "Bulaşıcı hastalıklar arttığı için yazılmıyor, bu dönem pandemi dönemi olduğu için her enfeksiyon bulgusu, zatürresi, ateşi, laboratuvar boyutuyla sepsis ve benzeri bulgusu olan hasta yıkanırken tedbir alınsın diye bulaşıcı hastalıklar diye işleniyor." açıklamasında bulundu. 

Bakan Koca, yakın zamanda PCR testi negatif çıkan yani Kovid-19 olmayan ama enfeksiyon bulgusu veya farklı hastalıklar sebebiyle vefat eden, bu sebeple de ölüm belgesindeki "ölüm şekli" hanesine "bulaşıcı hastalık" yazılan vatandaşların ölüm belgelerini isimleri kapalı bir şekilde gösterdi. 

Söz konusu rakamları söyleyen kişilerin mart ayından önceki verilere bakmasını isteyen Koca, mart ayından önce bulaşıcı hastalıkların artmadığının görüldüğünü ifade etti. Koca, "Mart ayından sonra pandemi dönemi olduğu için enfeksiyon belirtisi, ateşi, zatürresi, sepsisi olan herkes bulaşıcı hastalıklar olarak işlendi. Ama esas ölüm belgesinin aşağısında 'ölüm nedeni' bölümünde farklı." dedi. 

"Bizim bildirdiğimiz rakamlar, PCR'ı pozitif olan kişiler" 
Sağlık Bakanı Koca, "Biz PCR'ı pozitif olan ölümleri, hayatını kaybedenleri bildiriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de biliyor. Bizim bildirdiğimiz rakamlar, PCR'ı pozitif olan kişiler, hayatını kaybedenler." diye konuştu. 

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) teknik raporuna işaret eden Koca, "Dünya Sağlık Örgütü diyor ki dünya da vakalarını bildirirken PCR'ı pozitif olanları bildiriyor. Dolayısıyla biz de benzer şekilde PCR'ı pozitif olanları bildirmiş oluyoruz ama Dünya Sağlık Örgütü teknik raporunda 'travma, trafik kazası gelmiş ama PCR'ı pozitif, bu Kovid değildir' diyor. 'Aort diseksiyonu' olmuş PCR'ı pozitif ama bu ölüm nedeni olarak Kovid değildir' diyor. Yani primer sebep önemlidir, Kovid veya influenza kolaylaştıran ikincil bir sebep olabilir. Kovid'le mi hayatını kaybetti yoksa Kovid kolaylaştıran bir sebep olarak mı devreye girdi. Bunu pozitif olduğu halde Kovid olmayacağını raporunda belirtiyor." ifadesini kullandı. 

DSÖ'nün teknik raporuna göre, benzer şekilde PCR'ı pozitif, enfarktüs geçirmiş, enfeksiyonu olan hastanın da primer sebep dikkate alınarak Kovid-19 sebebiyle vefat etmiş olarak sayılmadığını anlatan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu iş teknik bir iş. Bununla ilgili kararı veren hekimlerimiz. Birincil hekim birincil takip eden ayrıca bunu onaylayan, ölümün nedenini onaylayan ikinci hekim devreye giriyor. Dolayısıyla bu kadar teknik bir işi yapan bizim hekimlerimiz. Hekimlerimize güvenmiyor muyuz?

Dün bir vekil arkadaş, ismini söylemeyeyim, çok da muhalefet eden bir vekil arkadaş. Bu söylediğimden kendisi anlar. İstanbul'da 'bizim hastamız Kovid hastası değil, bulaşıcı hastalıklar yazıldı' diye isyan ediyor. 'Bu hasta emekli bir asker, bu yanlış yazıldı, bunun değiştirilmesini istiyoruz' diyerek bana kadar ulaştı. Niye, enfeksiyon olduğu için. Ben dedim ki biz ölüm şekline 'bulaşıcı hastalıklar' yazan hekim arkadaşımıza bir şey diyemeyiz ama ölüm nedeni önemlidir. Ölüm nedeni ikincil hekim tarafından onaylanır. Bu da genelde bir iki gün sonra değerlendirilir. Bununla ilgilenen arkadaşlara 'bunu hızlandırın' talimatı dışında bir şey veremem dedim. Bunun üzerine akut böbrek yetmezliği dahil olmak üzere başka nedenlerle kaybedilen hastanın dosyası tamamlandı dün." 

Kaynak: Haber Kaynağı
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