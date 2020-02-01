Sağlık Bakanı Koca: Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı." bilgisini verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı." bilgisini verdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tahliye uçağımız Vuhan'dan havalandı. Yolu açık olsun. 6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı. Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı." ifadelerini kullandı.