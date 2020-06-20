Sağlık Bakanı Koca: Salgın riski ortadan kalkmış değil

Sağlık Bakanı Koca, salgın riskinin ortadan kalkmadığını, normalleşmenin mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemesi gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın riskinin ortadan kalkmadığını, normalleşmenin mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemesi gerektiğini belirterek, "Tedbirlere uyarsak, tehdit ortadan kalkacak. Çok değerli insanlarımızı bizden alan salgını, Allah'ın izniyle birlikte yeneceğiz." dedi.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi'nin Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, etkisini çok belirgin olarak hissettikleri sağlık siteminin gücüne güç katacak bir adımı daha attıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedef doğrultusunda sağlıkta Türkiye'nin çağ atladığı bir dönemin yaşandığını belirten Koca, Erdoğan'ın sağlığa verdiği önem ve sürekli desteğiyle bu gururu yaşamalarına vesile olduğunu dile getirdi.

Bütün dünyayı aynı gündemde birleştiren Kovid-19 salgının, sağlığa yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu ve neden kalkınmanın merkezinde olması gerektiğini her zamankinden daha fazla gösterdiğini vurgulayan Koca, güçlü bir sağlık sistemine, gelişmiş bir alt yapıya ve fedakarlıktan çekinmeyen yetkin bir sağlık ordusuna, böyle zamanlarda daha fazla ihtiyaç duyduklarını söyledi.

İnsanlara iki mesaj vermek istediğini ifade eden Koca, "Birincisi, salgın riski ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir. İkincisi ise kontrollü sosyal hayat. Maske ve mesafe kuralına uymalı, el temizliğine her zamankinden fazla önem vermeliyiz. Tedbirlere uyarsak, tehdit ortadan kalkacak. Çok değerli insanlarımızı bizden alan bu salgını, Allah'ın izniyle hep birlikte yeneceğiz." diye konuştu.

- "Şehir hastaneleriyle sağlıkta yeni bir çığır açıyoruz"

Sağlık Bakanı Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Acil Durum Hastaneleri ile yeni bir vizyonla salgın, deprem ve afet durumlarına hazırlanıyoruz. Gösterdiğiniz hedef doğrultusunda şehir hastanelerini birer birer devreye sokarak sağlıkta yeni bir çığır açıyoruz. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi, hastaneler zincirinin yeni ama özel bir halkasıdır. Üniversite ile Bakanlığımız arasında imzalanan bir protokolle, Bakanlığımıza devredilen ilk örnek olması bakımından birlikte kullanım modeline yeni bir vizyon katmaktadır."

Koca, İstanbul'un Anadolu yakasında önemli bir ihtiyaca cevap vermesini bekledikleri hastanenin, 181 dönüm arazide kurulu, 113 bin metre kare kapalı alana sahip olduğunu kaydetti.

- "827 sismik izolatör ile depreme dayanıklı hale getirildi"

Marmara Üniversitesinin Tıp Fakültesi Hastanesi olarak inşa edilen hastanenin, 30 yıllık bir mazisi olduğunu anlatan Koca, uzun seneler tamamlanamamış olmasının, günün hastane anlayışına uygun olarak yeniden tadilat ihtiyacı doğurduğunu belirtti.

Hastanenin, İSMEP kapsamında güçlendirmesi yapılarak 827 sismik izolatör ile depreme dayanıklı hale getirildiğine dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Tadilatın tamamlanmasını beklemeden Kovid-19 mücadelesi kapsamında kısmi açılışı yapılarak, pandemi hastanesi olarak hizmet vermeye başladı. Hastane tam olarak faaliyete geçtiğinde 155 poliklinik, 60'ı yoğun bakım ve 304'ü tek yataklı oda olmak üzere toplamda 535 yatak ve 28 ameliyathane ile tam kapasitede hizmet verecektir. Güçlü teknolojik donanımlı modern hastaneleri vatandaşımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gibi projelerin ruhunda üç şey bir araya geliyor; vizyon, icra, hizmet ahlakı. Bu üç unsurun buluşması, tarihimizin en aydınlık devirlerinin ortak özelliğidir."

- "Üniversite ve Bakanlık iş birliğinin en güzel örneklerinden biri"

Sağlık Bakanı Koca, genç meslektaşlarına sadece modern binalar, son teknoloji cihazlar değil, büyüklerinden aldıkları kültür, ilim ve irfanı; insan sevgisini, insana hizmet şuurunu da bırakmanın çabası içinde olduklarını ifade ederek, "Bu güzide hastanemizde görev alacak doktor arkadaşlarımın, tüm sağlık çalışanlarımın, hayırla yad ettiğimiz büyüklerimizin adına layık bir anlayışla hizmet bayrağını taşıyacağına eminim." dedi.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, üniversite ve Bakanlık işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu dile getiren Koca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üniversite tarafından inşasına başlanmış olmakla birlikte, Bakanlığımızca tamamlanarak mevcut hizmet kervanına katılan, bugün açılışını yaptığımız Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanemizle bu güzel işbirliğinin daha da güçleneceğini umuyorum. Bu vizyonun ortaya konmasında ve hayata geçirilmesinde öncülük eden Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm katkı verenlere şükranlarımı arz ediyorum. Üniversitemize ve başta İstanbullular olmak üzere, bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum."