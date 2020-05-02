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Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı

Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 922 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 53 bin 808 oldu.
Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 188 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 84 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 122 bin 392, toplam can kaybının 3 bin 258 olduğunu, 4 bin 922 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 53 bin 808'e ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 431 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 188 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 84 hasta vefat etti, 4 bin 922 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 75 bin 48, toplam vaka sayısı 122 bin 392 ve toplam vefat sayısı 3 bin 258'e ulaştı. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1480, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 818, iyileşen hasta sayısı 53 bin 808 oldu.

"Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından "Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının yüzde 45’ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir." paylaşımında bulundu.

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