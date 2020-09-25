Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftadır alınan tedbirler sayesinde vaka artış hızımız kontrol altına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımız kontrol altına alındığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Valiliğini ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Doğu, Güneydoğu ve Ege Bölgesi'nden sonra Orta Karadeniz'deki illerin durumlarını değerlendirmek ve incelemelerde bulunmak üzere Samsun'a geldiklerini söyledi.

Vali Zülkif Dağlı ile koronavirüs (Kovid-19) salgınının Samsun'daki seyrini ele aldıklarını, sunulan sağlık hizmetlerinin durumu, ihtiyaçları ve çözüm talep edilen hususlar hakkında bilgi alma ve istişare etme fırsatı bulduklarını anlatan Koca, "Samsun, bölgenin cazibe merkezi. Büyüyen ve gelişen bir ilimiz. Buna paralel olarak sağlık alanındaki ihtiyaçları da her geçen gün artıyor. Koronavirüs salgınıyla bu ihtiyacın daha da büyüdüğünü gördük ve adımlarımızı da buna göre atacağız." dedi.

İl merkezi ve ilçelerde bugüne kadar pek çok sağlık yatırımını hayata geçirdiklerini dile getiren Koca, bu yatırımlara ek olarak Samsun'un ihtiyaç duyduğu sağlık tesisleri, özellikle şehir hastanesi hakkında detaylı değerlendirme yaptıklarını belirtti.

Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmalarına da değinen Koca, şöyle konuştu:

"6 aydır koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Bir dönem kurallara sıkı sıkı uyarak yaşadığımız belirgin düşüş ne yazık ki sürdürülebilir olmadı. Hastalığı hafife almak, temizlik maske ve mesafe kurallarına riayet etmemek, bizi tekrar istemediğimiz tablolarla karşı karşıya bıraktı. Hasta sayımız ve kayıplarımız yeniden artmaya başladı. Bu durum sadece Türkiye için değil, tüm dünya için geçerli. Hasta sayılarımızda artış bildiğiniz gibi her bölgemizde aynı oranda değil. Bazı illerimizde istemediğimiz artışlar görürken bazı illerimiz ve bölgelerimizde ise sağlam tedbirler ve vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde salgını kontrol altında tutabiliyoruz."

"Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımız kontrol altına alındı ancak bu bizi asla ve asla rehavete sürüklememelidir." diyen Koca, "Geçtiğimiz haftalarda çeşitli bölgelerdeki hastanelerdeki yoğunluk sizlerin de malumu. En belirgin olarak Orta ve Doğu Anadolu illerimizde olsa da bütün büyükşehirlerimizde zaman zaman sıkıntılarımız oldu. Valilerimizle, il müdürlerimizle, başhekimlerimizle ve sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

"Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirdik"

Bakan Koca, Kovid-19 salgını konusunda Samsun ve civar illerin bu anlamda Bakanlıkça mercek altına alınan merkezlerden biri olduğuna işaret etti.

Karadeniz Bölgesi'ne geçiş kavşağı olması nedeniyle Samsun'un önemli bir insan hareketine maruz kaldığına dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:

"Samsun'dan diğer illere dönüşler nedeniyle hastalığın daha da yayılma potansiyeli mevcut. Bu nedenle Samsun'un ülke çapında salgın kontrolü adına kritik bir yeri var. Samsun'daki artışa yönelik yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle son bir haftada bir ay öncesine göre üçte bir oranında vaka sayısında düşüş olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Artış hızının kontrol altına alınmasını takiben bir hafta 10 gün içinde hasta sayılarının daha da aşağıya düşmesini bekliyoruz. Hedefimiz, alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü her geçen gün azaltmak. Samsun'da şu an özellikle salgında başarı oranımızı önemli oranda etkileyen sahada filyasyon çalışmalarımız. Bu dönemde Samsun için filyasyon ekip sayımızı 175'e çıkarmış olduk."

"Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirdik. Samsun'da ise son bir haftada temaslı takiplerimiz 9 saate inmiş oldu." diyen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani Türkiye ortalamasının da altında olduğunu söylemek istiyorum. Samsunlu vatandaşlarımıza buradan önemli bir uyarım olacak. İlimizde 65 yaş üstü büyüklerimiz arasında hasta oranımız oldukça yüksek. Bu yaş grubunun nüfusa oranı Samsun'da yüzde 17'dir ama hasta oranımız ise yüzde 28'dir. Yani yüzde 65 oranında daha fazla. Hastalığın 60 yaş üstüne daha fazla seyrettiğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle büyüklerimizi daha iyi korumak, başta gençler olmak üzere tüm Samsunlular ve elbette bizlerin görevi."

Temaslıları kontrol altına almanın önemine dikkati çeken Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Temaslıları ne kadar erken tecrit edebilirsek salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye, dünyada filyasyonu, yani temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri. Bu gücümüzü Samsun'da da yoğun şekilde sahaya sürdük. Önümüzdeki günlerde bunun etkisini daha fazla göreceğimizi söylemek istiyorum. Temizlik, maske ve mesafe bu salgına karşı en önemli önleyici gücümüz. Bu tedbirlerden taviz veren her ülkede ve her ilimizde istemediğimiz tabloları görüyoruz. Bu anlamda tüm hemşehrilerimi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum."