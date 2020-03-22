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Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı: Can kaybı 30 vaka sayısı 1256 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste yeni vaka ve can kaybı sayısını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı: Can kaybı 30 vaka sayısı 1256 oldu

BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.256 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz.

Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek.

Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.

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