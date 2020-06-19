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Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı: İstanbul ve Ankara'dan güzel haber

Türkiye'de son 24 saatte 1214 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 185 bin 245, can kaybı 4 bin 905 oldu.
Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı: İstanbul ve Ankara'dan güzel haber

Bakan Koca, 19 Haziran Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 1214 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 185 bin 245, can kaybı 4 bin 905 oldu.

İSTANBUL VE ANKARA'DAN GÜZEL HABER

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor" dedi.

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