Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından 23 Nisan sürprizi yaptı

Sağlık Bakanı Koca'nın Twitter hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla minik bir öğrencinin sırası gelen herkesi Kovid-19 aşısı olmaya çağırdığı video paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.04'te sosyal medya hesabından hesabından yaptığı paylaşımda, 16.15'te açıklama yapacağını duyurdu.

Açıklama merakla beklenirken 16.15'te yapılan videolu paylaşımda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bakan Koca'nın koltuğunu devralan bir öğrencinin konuşmasına yer verildi.

"Kıymetli vatandaşlarım, öncelikle hepinizi ellerinizden öpüyorum. Umarım herkes elini yıkamıştır" sözleriyle konuşmasına başlayan öğrenci, koronavirüs salgınıyla 1 yıldır süren mücadelenin kendisini çok bunalttığını söyledi. "Minik kalbim artık dayanamıyor. Bu mücadeleyi verirken yeri geldi okulumuzdan, yeri geldi oyun parklarından feragat ettik. Evimiz okulumuz, oyun alanımız oldu. Hatta en son bayramda dedemlere gidemedik. Umarım dedem harçlıklarımı biriktiriyordur." diyerek salgın sürecinin çocuklar üzerindeki etkisini anlatan küçük öğrenci, Kovid-19 salgınıyla mücadelede sırası gelen herkesin aşı olmasını istedi; maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyanlara teşekkür etti.

Videonun sonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan çocuk, bu bayramı kendilerine hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andı.

"Bazen benim yerime açıklama yapıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha sonraki paylaşımında görüntüdeki çocuğun, "Bana yaklaşma" videosunun kahramanı olup olmadığı sorularına, "Evet o evladımız. Mustafa Erkam. Ordulu. Fatsa TOKİ İlkokulu'nda okuyor. Torunum değil ama bazen benim yerime açıklama yapıyor." yanıtını verdi.