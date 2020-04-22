Sağlık Bakanı Koca: Veriler bize salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mücadelemizde her yeni gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz. Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor." dedi.

"Mücadelemizde her yeni gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz. Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor." diyen Koca, "Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor, tedbirleri uygularsak yeni hasta sayımız azalıyor. Kesin olan budur." ifadesini kullandı.

Koca, "Pandemiye rağmen şu anda bile gerek servis, gerek yoğun bakım odalarımız pandemiden önceki kadar bile dolu değil. Halen yüzde 30 dolulukla bu hizmeti sürdürüyoruz. Bu, tedavide ne kadar başarılı bir sonuç elde ettiğimizi göstermesi için son derece önemli. Türkiye'de her üç yataktan biri doludur. Avrupa'da bütün yatakların dolu olduğu düşünüldüğünde aradaki fark görülecektir." diye konuştu.

Bakan Koca, "Türkiye'de vakaların, pnömoni yani zatürre olma oranı her geçen gün azaldı." dedi.

"(Kovid-19) Türkiye, yüzde 2,3 ile en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden." diyen Koca, "Bu, hastalığa etkili bir tedavi uyguladığımızı kanıtlamaktadır." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, "(Kovid-19 kaynaklı vefatlar) Dünyada giderek artan ama Türkiye'de stabilleşen bir tabloyu çok net görüyoruz. Erken tanı ve etkili tedavi yöntemi sayesinde yoğun bakım ve entübe hasta sayımız her geçen gün düşüyor. Entübe edilenler yüzde 58'den yüzde 10'a kadar düştü. Bu, tedavide ne kadar başarılı sonuç elde ettiğimizin çok çarpıcı bir örneği." dedi.

"Kurallara uymamız ve bilinçli hareket etmemiz ölçüsünde normalleşme takvimi gecikmeyecektir." ifadesini kullanan Bakan Koca, "Bayram ve sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçebilmemiz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır." şeklinde konuştu.

Koca, "Ramazanı tedbirleri gevşetmenin bahanesi olarak görmemeliyiz. Kalabalık iftarları,sosyal ortamları,ramazan sohbetlerini gelecek yıla erteleyelim." dedi.

'Yeni bir dalga tedbirlere uymamızla doğru orantılı'

Koca, "Bu çerçevede olmaya devam edilirse yeni bir dalga beklemiyoruz. Yeni bir dalga, tedbirlere uymamızla doğru orantılı." diye konuştu.

New York Times'in iddialarına ilişkin Bakan Koca, "Söz konusu haber Türkiye karşıtlığı üzerine özellikle kurgulanmış bir haber. Biz bugüne kadar şeffaf bir şekilde bütün bilgilendirmeleri DSÖ'ye, DSÖ'nün istediği şekliyle verdik, vermeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul'daki Kovid-19'dan vefat sayıları ile ilgili iddialarla ilgili de Koca, "Ölüm belgesini düzenleyen o kurumda çalışan hekim. Bakanlık buradan o tanıyı koymuyor. Belgeyi düzenleyen, hepimizin güveneceği hekimlerimiz. Türkiye'nin sağlık sistemiyle hepimiz gurur duyalım. Sağlık çalışanlarımızın özellikle hekimlerimizin bu dönemde destan yazdığından emin olunuz." dedi.

Koca, "Büyüklerimizden ve gençlerimizden biraz daha sabır istiyoruz. İnşallah yakın zamanda bahara hızla geçmiş oluruz." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, "Hekim açığımız genel olarak var ama pandemiye özel bu anlamda ciddi bir sorunumuzun olmadığını görüyoruz." dedi.

Koca, "Şu an erken dönemde okulların açılması düşünülmüyor ama ne zaman açılabileceği önümüzdeki haftaların seyrine göre gündem olabilir." ifadesini kullandı.

'Son 24 saatte 1559 kişinin daha iyileşti'

Sağlık Bakanlığından, "Son 24 saatte 3083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 117 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 98 bin 674, can kaybı 2376 oldu." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 1559 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 16 bin 477 olduğu belirtildi.