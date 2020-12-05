Sağlık Bakanı Koca: Zonguldak, Ankara, Sivas ve Malatya'da risk devam ediyor

Sağlık Bakanı Koca, Zonguldak, Ankara, Sivas ve Malatya valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla ayrı ayrı yaptığı il değerlendirme toplantılarında bu illerde riskin devam ettiğini bildirdi.