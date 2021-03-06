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Sağlık Bakanı Koca'dan 'Cumartesi' açıklaması: Kıymetini bilin

Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk Cumartesiyle ilgili açıklama yaptı. Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Cumartesi' açıklaması: Kıymetini bilin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk Cumartesiyle ilgili açıklama yaptı. Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kontrollü normalleşme kapsamında düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sadece Pazar günü uygulanacak. 

Birçok şehir bugün ilk kısıtlamasız Cumartesi gününü yaşıyor. 

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