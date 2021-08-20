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Sağlık Bakanı Koca'dan kokutan açıklama: DELTA YÜZDE 90'I GEÇTİ

Tüm Türkiye'nin merak ettiği "kapanma olacak mı" sorusu yanıt buldu. Hükümetin kararını Sağlık Bakanı Koca açıkladı. Delta ve Delta Plus'taki artışı da duyuran Koca, vatandaşları uyardı.
Sağlık Bakanı Koca'dan kokutan açıklama: DELTA YÜZDE 90'I GEÇTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni dönemde salgın nedeniyle bir kapanmanın gündeme alınmayacağını açıkladı.

DELTA YÜZDE 90'I GEÇTİ, DELTA PLUS DA GİDEREK ARTIYOR

Koca, Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Delta varyantının en baskın tür haline geldiğini söyleyen Koca, "Yüzde 90'ı geçti. Delta Plus da giderek artıyor" dedi. Koca, bu artışın hızlı şekilde yaşandığını da vurguladı. 

ARTIK 1,5 METRE YETERLİ DEĞİL

Koca, varyant değişikliğinin toplumda bulaşıcılığı artırdığına da dikkati çekerek, "Daha önce 1,5 metre olan durum 2 metre ile korunabilir" ifadelerini kullandı.

"İKİ DOZ AŞI OLANLARDA HASTA SAYISINDA ARTIŞ" İDDİASI

Son dönemde 2 doz aşı olmasına rağmen hasta olanların sayısında artış olduğu iddiasına da değinen Koca, "1,5 milyona yakın sağlık çalışanımız var. İki doz olup hayatını kaybeden henüz olmadı" dedi. 

4. DOZ KİMLERE UYGULANACAK?

Hafta başında 4. doz uygulaması başlatılmıştı. Bakan Koca bu uygulamanın yalnızca yurt dışına gidenler için uygulanacağını hatırlattı. Ek doza gerek olmadığını belirtti. 

BIONTECH'TE 3. DOZ GEREKLİ Mİ?

Koca 3. doz aşılara ilişkin de, "2 doz inaktif aşı olanlar için 3. doz gerekli. Çünkü bu aşılarda koruyuculuğun 4-6 ay içinde düştüğünü biliyoruz. BioNTech aşısı olanlar için 3. doz aşıya gerek yok" diye konuştu. 

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