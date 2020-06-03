Sağlık Bakanı Koca'dan 'salgın sona ermedi' uyarısı

Sağlık Bakanı Koca, "Riskin devam ettiğini unutmayalım. Salgın sona ermedi, tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz." ded

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermediğini hatırlatıp, tedbirlere uyulmazsa başa dönülebileceği uyarısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çin'de ortaya çıkan Kovid-19'a karşı küresel gidişin aksine, sıkı tedbirlerle en zor günleri aştık. Bundan sonrası da bu kadar önemli. Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1000 civarında. Salgın sona ermedi, Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz."