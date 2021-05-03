Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyada yer alan ölüm raporuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hasta yakınının sosyal medya hesabından paylaştığı ölüm raporuna ilişkin, "İddia edildiği gibi hasta Kovid olduğu halde değilmiş gibi bir kayıt yoktur." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bir hasta yakınının sosyal medyadan paylaştığı ölüm belgesi ile Kovid-19 tedavisi gören hastanın ölüm belgesinde yazan bilgilerden yola çıkarak, kişinin Kovid ölümünün saklandığının iddia edildiğini belirterek, hasta yakınının ve bazı siyasilerin paylaştığı belge ile kayıtlardaki ölüm belgesini paylaştı.

Cemal Küçükşahin'in bir vakıf üniversitesi hastanesinde Kovid-19 tedavisi görürken vefat ettiğini, kişinin ölüm belgesini düzenleyen doktorun ölüm nedenine "bulaşıcı olmayan hastalık" bilgisi girerek ölüm belgesini onayladığı ifade eden Koca, "Ölüm belgelerinin onaylanması ve ölüm nedeninin belirlenmesi takip eden hekimimizin sorumluluğundadır. Ancak ölüm belgeleri hekimlerimiz onayladıktan sonra 3 ayrı hekimden oluşan bir üst komisyon tarafından incelenerek kontrol edilmekte ve bir hata ya da eksik olduğu düşünüldüğünde hekim bilgilendirilerek raporunu incelemesi istenmektedir." bilgisini verdi.

Hastanın 30 Nisan 2021 tarihinde ölüm raporunun hekim tarafından onaylandığını ve üst komisyon incelemesi sonrası 2 Mayıs 2021 tarihinde hekime rapor iade edilerek, hastanın Kovid-19 pozitif olduğunun ve bunun tanıda belirtilmesi gerektiğinin hatırlatıldığını aktaran Koca, hekimin de raporunu yeniden düzenleyerek aynı gün onayladığını vurguladı.

Raporun son halini sosyal medya hesabından paylaştığını belirten Koca, şunları kaydetti:

"Bu hasta, kayıtlarımızda ve tüm istatistiklerimizde Kovid ölüsü olarak kayıtlıdır. İddia edildiği gibi hasta Kovid olduğu halde değilmiş gibi bir kayıt yoktur. Hasta yakınına teslim edilen belge defin işlemlerinin gecikmeden yapılması için nihai inceleme yapılmadan düzenlenmiş ve incelemeye açık olan belgedir. Hastanın ölüm belgesinde bulaşıcı olmayan hastalık yazılmış olmasının nedeni tedavisi 23 gün süren hastamızın bir süre sonra PCR test sonucunun negatif çıkmış olmasıdır. Hekim burada bulaşıcı bir durum kalmadığına hükmetmiştir ve nihai karar verici hekimin kendisidir. Özetle bir vakıf üniversitesi hastanesinde tedavi görürken ölüm raporunda tüm bilgilerin eksiksiz verilmediği bir vatandaşımızın devletimizin kayıtlarında durumu olması gerektiği gibi Kovid-19 olarak yer almıştır. Buradan bilgilerin güvenilirliğini şüpheli hale getirmenin kimseye faydası yoktur."

Bakan Koca, açıklamasının sonunda Küçükşahin'e Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.