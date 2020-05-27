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Sağlık Bakanı Koca'dan 'tedbirli olun' uyarısı

Sağlık Bakanı Koca, dünyada ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günden öncesine dönmenin henüz mümkün olmadığını belirterek, "Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca'dan 'tedbirli olun' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının tüm ülkede kalkacağını anımsatarak "Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz. Dünyada ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor. Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu. 

 "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun"
Koca, Kovid-19 salgınının gölgesinde Ramazan Bayramı'nın sona ermesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Bakan Koca, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokak görüntüsüne yer verdiği paylaşımında, şunları kaydetti:

"Bu bayram, yalnız evlerimize geldi. Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere."

Gençlere "Sabırlı olun" çağrısı
Koca, Twitter hesabından Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması devam eden gençlere yönelik de paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı bu gece kalktı. Maalesef bu uygulama siz 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum. Çok sevgiler." 

Kaynak: Haber Kaynağı
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