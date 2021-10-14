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Sağlık Bakanı Koca'dan üniversite öğrencilerine aşı çağrısı

Sağlık Bakanı Koca, aktif Kovid-19 vakalarının yüzde 40'ının 23 yaş altı kişilerde görüldüğünü belirterek, "Üniversiteli kardeşlerimizi, eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek için aşı olmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Sağlık Bakanı Koca'dan üniversite öğrencilerine aşı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, kurulun, salgının seyri, gençler üzerindeki etkisi, aşı programı ve yerli aşı TURKOVAC'ın güncel durumunu değerlendirmek üzere bir araya geldiğini belirtti.

Son günlerde vaka sayılarında bir sıçrama yaşanmamasına rağmen her yeni gün küçük artışlarla salgın tehdidinin devam ettiğini aktaran Koca, bu gidişatın sadece yeni vaka sayılarına değil, kayıplara da yansıdığına dikkati çekti.

Koca, özellikle aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış nüfusta vaka sayılarının artış gösterdiğini, bu durumdaki vatandaşların hastanede tedavi görmeye ve yoğun bakıma ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, ek hastalığı olan yaşı ileri kişilerin de bundan ağır şekilde etkilenmeye devam ettiğini dile getirdi.

Üniversite öğrencilerine hızla aşı olma çağrısı
Sağlık Bakanı Koca, okullarda hareketliliğin başlamasıyla birlikte vakaların yaş ortalamasının düşmeye başladığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimiz de birer birer açılmaya başladılar ve bu hareketlilik de bir artışa neden olabilecek. Üniversiteli kardeşlerimizi, eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı, 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.

Aşı programımızda da bir miktar yavaşlama hissedilir hale geldi. Aşıların etkililiği ve hastaneye yatışları azalttığı tartışmasız bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Aşı olarak toplum bağışıklığını elde etmeli ve salgının seyrine 'dur' demeliyiz. Yakında yaşanmaya başlayan hareketlilik sebebiyle özellikle üniversite öğrencilerimizi acilen aşı olmaya ve aşılarını tamamlamaya davet ediyorum."

"Yerli aşımıza destek verin"
Yerli aşı TURKOVAC'ın geliştirilmiş olmasının Türkiye açısından son derece önemli bir gelişme olduğuna işaret eden Koca, "Kendi aşımız kendi gücümüzdür. TURKOVAC aşımızın diğer aşılar üzerine hatırlatma dozu olarak uygulandığı bir Faz 3 çalışması devam etmektedir. Bu çalışma tamamlandığında acil kullanım için onaylanabilecek ve yaygın kullanım için seri üretime geçilerek, kendi aşımız devreye girecektir." bilgisini paylaştı.

Bu çalışma için gönüllü olma çağrısında bulunan Koca, şöyle devam etti:

"Kendi aşımızın kullanılması için iki doz aşısını olmuş sağlıklı kişilerin TURKOVAC aşı hatırlatma dozu uygulaması çalışmasına katılmasına ihtiyaç var. Kendi aşımızın ortaya çıkmasında 'ben de varım' diyen tüm gönüllülerimizi çalışmaya katılmaya davet ediyorum.

Kendi gücümüzü ele almazsak dışa bağımlı kalacağımız gerçeğini akıllarımızdan çıkarmayalım. Aşımıza sahip çıkarak bir an önce devreye girmesini temin edelim. Yerli aşımızı ürettiğimizde ihtiyaç sahiplerine aşı ulaştıracak bir ülke olacağız. Aksi halde ise aşıya ihtiyaç duyan ülke olarak kalacağız. Yerli aşımıza destek verin."

"Aşı olarak bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artık kısıtlama yok, çünkü aşı var. Ancak, aşı olarak bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak. Topluca aşı olmadan bu mümkün değil. Aşı olan vatandaşlarımız kendileri aşı olsalar dahi tedbirlere uyarak virüsün yayılımını kısıtlayabilir." ifadesini kullandı.

Tüm aşı olmuş vatandaşları tedbirlere uyma sorumluluğuna davet eden Koca, çok daha büyük bir sorumluluk olan aşı olmayı, halen ertelemiş olan kişilere de ellerini çabuk tutarak, aşılarını olma ricasında bulundu.

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