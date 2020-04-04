  • BIST 89.553
  • Altın 349,883
  • Dolar 6,7005
  • Euro 7,2349
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 3 °C
»

Sağlık Bakanı Koca'ya şehit statüsü soruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 'şehit' statüsünde yer almasına sıcak baktığını belirtti.
Sağlık Bakanı Koca'ya şehit statüsü soruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde Bilim Kurulu üyelerinin telekonferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalardan sonra, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"GÖNLÜMDEN, ŞEHİT OLARAK GEÇMELERİ YATAR"

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren sağlık personeline "şehitlik" unvanı verilmesiyle ilgili bir çalışma olup olmadığı ve bu konudaki değerlendirmelerinin sorulması üzerine, "Gönül hiçbir sağlık çalışanımızın kaybedilmesinden asla yana değil. Benim de gönlümden en az şehit olarak geçmeleri yatar. Bu önümüzdeki günlerde gündeme gelebilecek bir konu." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk bilim insanlarından alkışlanacak koronavirüs buluşu03 Nisan 2020 Cuma 17:51
  • Tartışılan fatura kararıyla ilgili yeni açıklama geldi03 Nisan 2020 Cuma 17:48
  • AB'den İtalya'ya özür mektubu: Artık yanınızdayız03 Nisan 2020 Cuma 17:47
  • Koronavirüs aşısında sevindiren sonuç03 Nisan 2020 Cuma 17:45
  • Karantinadan kaçanlar aranan şahıslar listesine eklenecek03 Nisan 2020 Cuma 17:44
  • Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş mesajı03 Nisan 2020 Cuma 17:43
  • İngiltere'de bir günde rekor ölüm!03 Nisan 2020 Cuma 17:42
  • ABD'de koronavirüs rekor kırdı03 Nisan 2020 Cuma 17:40
  • Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans aracılığıyla toplandı03 Nisan 2020 Cuma 16:51
  • Camilerde cuma vaktinde sessizlik hakimdi03 Nisan 2020 Cuma 16:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti