  • BIST 123.627
  • Altın 297,330
  • Dolar 5,9375
  • Euro 6,5798
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -2 °C
»

Sağlık Bakanı'ndan grip salgını iddialarıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca grip vakalarıyla ilgili olarak, “Bu yıl normalden fazla bir vaka tespit edilmedi.” dedi
Sağlık Bakanı'ndan grip salgını iddialarıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı. Bu yıl normalden fazla bir vaka tespit edilmedi. Herhangi bir ilaç sorunun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz.

Vatandaşımızın kalabalık ortamlarda, hastalarla temasının az olmasını istirahat ve bol sıvının önemli olduğunu söylemek istiyorum. İlaçların ilk 48 saatte etkili olduğunu biliyoruz. Bunun da hekim kontrolünde verilmesini öneriyoruz.

Ağırlıklı bulunan ajanın H1N1 olduğunu ve toplum içinde buna domuz gribi denildiğini biliyoruz. Şu anda artık mevsimsel gribin yarısı artık bu ajanın olduğunu biliyoruz. Artık domuz gribi değil mevsimsel grip olduğunu biliyoruz. 

Piyasada bulunan ilaç sayımız 7 bin 681. Türkiye'de şu an piyasada olmayan ilacın bile yani ruhsatı alınmamış fakat hekimin reçetesinde yer alan ilaçları bile yurt dışında tedarik edilebilirliliğimiz söz konusu. Yurt dışından temin edilen ilaçlar için 2019'da 3,2 milyar lira ödendi. Takip sistemimiz güçlü olduğu için ciddi sorun yaşamıyoruz. 

İLAÇ FİYATLARI ZAMLANACAK MI?

Her yıl bir fiyat düzenlemesi yapılır. Şubat’ın 20’sinde geçerli olur. Bu anlamda Avro kuru üzerinden geçen yıla kadar yüzde 70’ti. Geçen yıldan itibaren yüzde 60 uygulanmaya başlandı.

Bu yıl içinde benzer şekilde bir önceki yılın Avro kutru üzerinden yüzde 60’ı hesaplanarak Şubat 15’te bildirmiş olacağız. Şubat 20’den itibaren de geçerli olacak.

(Koronavirüs salgını) Şu an için Türkiye'de herhangi bir risk yok. Tedbirler alındı. 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa'ya Rusya göndermesi: Türkiye'yi de karşınıza alamazsınız22 Ocak 2020 Çarşamba 10:05
  • Stoltenberg: Türkiye olmadan olmaz22 Ocak 2020 Çarşamba 09:39
  • Rejim güçleri durmuyor: Çok sayıda ölü var22 Ocak 2020 Çarşamba 09:37
  • BM Genel Sekreteri Guterres'ten: Ateşkes çağrısı22 Ocak 2020 Çarşamba 09:33
  • Beyoğlu'nda silahlı çatışma: 3 yaralı22 Ocak 2020 Çarşamba 09:31
  • Türkiye ve dünya gündemi 22 Ocak 202022 Ocak 2020 Çarşamba 09:27
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 22 Ocak 2020 - ASKİ22 Ocak 2020 Çarşamba 09:15
  • Elektrik Kesintisi 22 Ocak 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ22 Ocak 2020 Çarşamba 09:15
  • Su Kesintisi 22 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ22 Ocak 2020 Çarşamba 09:15
  • Elleri ve ayakları iple bağlı cesedi yola attılar22 Ocak 2020 Çarşamba 05:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti