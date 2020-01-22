Sağlık Bakanı'ndan grip salgını iddialarıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca grip vakalarıyla ilgili olarak, “Bu yıl normalden fazla bir vaka tespit edilmedi.” dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı. Bu yıl normalden fazla bir vaka tespit edilmedi. Herhangi bir ilaç sorunun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz.

Vatandaşımızın kalabalık ortamlarda, hastalarla temasının az olmasını istirahat ve bol sıvının önemli olduğunu söylemek istiyorum. İlaçların ilk 48 saatte etkili olduğunu biliyoruz. Bunun da hekim kontrolünde verilmesini öneriyoruz.

Ağırlıklı bulunan ajanın H1N1 olduğunu ve toplum içinde buna domuz gribi denildiğini biliyoruz. Şu anda artık mevsimsel gribin yarısı artık bu ajanın olduğunu biliyoruz. Artık domuz gribi değil mevsimsel grip olduğunu biliyoruz.

Piyasada bulunan ilaç sayımız 7 bin 681. Türkiye'de şu an piyasada olmayan ilacın bile yani ruhsatı alınmamış fakat hekimin reçetesinde yer alan ilaçları bile yurt dışında tedarik edilebilirliliğimiz söz konusu. Yurt dışından temin edilen ilaçlar için 2019'da 3,2 milyar lira ödendi. Takip sistemimiz güçlü olduğu için ciddi sorun yaşamıyoruz.

İLAÇ FİYATLARI ZAMLANACAK MI?

Her yıl bir fiyat düzenlemesi yapılır. Şubat’ın 20’sinde geçerli olur. Bu anlamda Avro kuru üzerinden geçen yıla kadar yüzde 70’ti. Geçen yıldan itibaren yüzde 60 uygulanmaya başlandı.

Bu yıl içinde benzer şekilde bir önceki yılın Avro kutru üzerinden yüzde 60’ı hesaplanarak Şubat 15’te bildirmiş olacağız. Şubat 20’den itibaren de geçerli olacak.

(Koronavirüs salgını) Şu an için Türkiye'de herhangi bir risk yok. Tedbirler alındı.