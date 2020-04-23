  • BIST 98.171
  • Altın 384,411
  • Dolar 6,9914
  • Euro 7,5622
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

Sağlık bakanından milletvekiline küfür!

Birleşik Krallık'ın Galler Özerk Yönetimi Sağlık Bakanı Vaughan Gething, video konferans oturumunda mikrofonunu kapattığını zannederek milletvekiline küfür etti.
Sağlık bakanından milletvekiline küfür!

BBC’deki habere göre, Galler Parlamentosu, salgın nedeniyle toplantılarını Zoom üzerinden yapmaya başlamıştı.

Bugünkü video-konferansta kendi partisinden milletvekili Jenny Rathbone'un sorularına sinirlenen İşçi Partili Vaughan, buna küfrederek tepki gösterdi ve “Bu kadının nesi var?” diye sordu.

Meclis Başkanı Elin Jones araya girerek “Sanırım Vaughan Gething'in mikrofonunu kapatması lazım” dedi fakat bu çağrı da fayda vermedi. Jones, çağrısını bir kere daha tekrarladıktan sonra toplantıya ara verildi.

ÖZÜR DİLEDİ

Vaughan daha sonra Twitter hesabından bir açıklama yaparak özür diledi:

“Bugünkü soru-cevap bölümünün sonunda yaptığım yorumdan ötürü utandım. Jenny Rathbone'a bir özür mesajı gönderdim ve istemesi durumunda kendisiyle konuşmak istediğimi söyledim. Bu olay, eşi benzeri görülmemiş sorunlarla uğraşırken istenmeyen bir dikkat dağıtıcı oldu.”

Oturumdaki vekillerin o anki yüz ifadeleri yayına böyle yansıdı:

Muhalefetteki Plaid Cymru partisi bakanı istifaya davet etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İspanya'da OHAL uzatıldı22 Nisan 2020 Çarşamba 23:33
  • Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde binlerce çekirge görüldü22 Nisan 2020 Çarşamba 21:59
  • "Bu gece 15 bin vatandaşımız daha ülkeye gelecek"22 Nisan 2020 Çarşamba 21:57
  • Sağlık Bakanı Koca: Veriler bize salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor22 Nisan 2020 Çarşamba 19:53
  • Bakan Selçuk: Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği başvuruları başladı22 Nisan 2020 Çarşamba 19:46
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: TBMM 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak22 Nisan 2020 Çarşamba 19:43
  • Küçükbaş üreticilerinden kesim uyarısı22 Nisan 2020 Çarşamba 16:39
  • Türkiye'den dev tahliye operasyonu: 76 ülkeden 32 binden fazla vatandaş getirldi22 Nisan 2020 Çarşamba 16:23
  • Trump'tan ABD donanmasına taciz halinde İran savaş gemilerini vurma emri22 Nisan 2020 Çarşamba 15:59
  • Fahrettin Altun'dan CHP ilçe başkanı hakkında soruşturma22 Nisan 2020 Çarşamba 15:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti