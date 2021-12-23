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Sağlık Bakanlığı 40 müfettiş yardımcısı alacak

Sağlık Bakanlığı sözlü sınav sonucuna göre 40 müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştirecek.
Sağlık Bakanlığı 40 müfettiş yardımcısı alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 40 müfettiş yardımcısı kadrosu için sözlü sınav yapılacak.

Başvuruda bulunacak adayların en az 4 yıl süreli lisans eğitimi veren iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk,
iktisat ve işletme fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuçları esas alınmak kaydıyla KPSSP9, KPSSP11, KPSSP28, KPSSP33, KPSSP38, KPSSP43, KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olmaları ve 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Adaylar, sınav başvurularını elektronik ortamda e-Devlet aracılığı ile "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirecekler. Başvurular 27 Aralık'ta saat 00.01'de başlayıp, 9 Ocak'ta saat 23.59'da sona erecek.

Giriş sınavına, alınacak müfettiş yardımcısı kadrosunun 4 katı aday çağrılacak. Sıralama KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılacak ve son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılacak.

Sınava katılma hakkını elde eden adayların listesi "https://teftis.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Giriş sınavı, 30 Ocak-18 Şubat arasında Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde iki aşamalı yapılacak. Sözlü sınavın ilk aşaması, tüm adayların katılımıyla 30 Ocak'ta 10.30-11.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu aşamada değerlendirmeye esas olmak üzere adaylardan, sorulan sorulara yazıyla cevap vermeleri istenecek. İkinci aşama ise 31 Ocak-18 Şubat arasında gerçekleştirilecek ve adaylar ilanda belirtilen diğer yönlerden değerlendirmeye tabi tutulacaklar.

Teftiş Kurulu Başkanlığının internet adresinde, adaylarla hangi günlerde görüşüleceğine dair gerekli bilgilendirme yapılacak.

Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan, Kovid-19 olan veya Kovid-19 vakası temaslısı olan adayların, sınav girişinde görevlilere bilgi vermeleri gerekecek. Bu durumdaki adaylar birinci aşamada ayrı salonda sınava alınacaklar, ikinci aşamada ise diğer adaylardan ayrılarak sınav komisyonunun alacağı karar doğrultusunda uygun yer, zaman ve koşullar altında sınava girecekler.

Sınavda başarılı sayılabilmek için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekiyor. Giriş sınav notunun eşitliği halinde KPSS punı yüksek olan aday öncelik kazanacak. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl ve yedek belirlenerek ilan edilecek.

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