Sağlık Bakanlığı: Bakan Koca adına açılan sahte hesaplara itibar etmeyin

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına sahte sosyal medya hesapları açıldığı görülmektedir. Sayın Bakanımızın resmi sosyal medya hesapları; Twitter: https://twitter.com/drfahrettinkoca?s=09, Instagram: https://instagram.com/drfahrettinkoca, Facebook: https://www.facebook.com/sbfahrettinkoca/
Bu hesapların dışında açılan sahte hesaplara lütfen itibar etmeyiniz."
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