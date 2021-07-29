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Sağlık Bakanlığı duyurdu: İşte uygulanan aşı miktarı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı miktarı 70 milyon dozu geçti.
Sağlık Bakanlığı duyurdu: İşte uygulanan aşı miktarı

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 29 Temmuz saat 09.33 itibarıyla ülke genelinde, 40 milyon 236 bin 301 birinci doz, 25 milyon 312 bin 512 ikinci doz, 4 milyon 452 bin 473 üçüncü doz aşı uygulandı. Böylece yapılan toplam doz sayısı 70 milyon bin 286 oldu.

İstanbul'da 12 milyon 908 bin 125 doz, Ankara'da 5 milyon 617 bin 601 doz, İzmir'de 4 milyon 699 bin 379 doz aşı uygulandı.

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