  • BIST 98.759
  • Altın 387,552
  • Dolar 6,9921
  • Euro 7,5498
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 8 °C
»

Sağlık Bakanlığı koronavirüs hastalarına otopsi yapılmamasını istedi

Sağlık Bakanlığı koronavirüs (corona virüs) dolayısıyla otopsilere güncelleme getirildi. Alınan kararla koronavirüs hastalarına mümkün olduğu müddetçe otopsi yapılmaması istendi.
Sağlık Bakanlığı koronavirüs hastalarına otopsi yapılmamasını istedi

Sağlık Bakanlığı, otopsilerde alınması gereken tedbirleri yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına göre güncelledi. Buna göre kesin ya da olası Koronavirüs ölümlerinde kararın, mümkün olduğunca muayene ile verilmeye çalışılması ve otopsi yapılmaması önerildi.

Kesin veya olası Covid-19 ölümlerinde, akciğer ve diğer organlarında virüs bulunabildiğine işaret edilerek, otopsilerin mümkünse negatif basınçlı salonlarda, mümkün değilse iyi havalanan bir odada gerekli koruma önlemleri alınarak yapılması gerektiği vurgulandı.

OTOPSİ TEDBİRLERİ GÜNCELLENDİ

Bakanlık'ın hazırladığı enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, Covid-19 hastalığının seyri ve bilimsel gelişmeleri takiben, otopsilerde alınması gereken tedbirler de güncellendi.

"Kesin ya da olası Covid-19 ölümlerinde mümkün olduğunca ölü muayenesi ile karar verilmeye çalışılması, otopsi yapılmaması önerilir" ifadesinin yer aldığı tedbirler, şöyle sıralandı:

"İYİ HAVALANDIRILAN ODALARDA YAPILMALI"

"Kesin veya olası Covid-19 nedeniyle ölenlerin akciğer ve diğer organlarında virüs bulunabilir. Otopside yoğun aerosol (bir katının veya bir sıvının gaz ortamı içerisinde dağılması) oluşturan işlemler yapılması nedeniyle kesin ya da olası Covid-19 otopsileri mümkünse negatif basınçlı salonlarda, mümkün değilse iyi havalanan bir odada gerekli koruma önlemleri alınarak yapılmalı.

"Otopside mümkün olan en az sayıda kişi görev almalı. Otopsiyi yapan kişi, su geçirmez önlük, N95 ve FFP2 maske, gözlük, yüz siperliği, çift eldiven maskeleri içeren kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanmalı.

"CESET TORBASI ÇAMAŞIR SUYU İLE TEMİZLENMELİ"

"Ceset torbasının dışı çamaşır suyu ile dezenfekte edilmeli. Otopsi sırasında kullanılan malzemeler otopsiden hemen sonra mutlaka temizlenmeli ve steril edilmeli.

"Otopsinin yapıldığı çevresel yüzeyler önce su ve deterjanla temizlenmeli. Temizlik sonrası en az 10'da bir oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla ya da yüzde 70 alkol, yüzeyde en az 1 dakika tutularak dezenfekte edilmeli. Hastanelerde kullanılan yüzey dezenfektanları ya da klor tablet, ürün talimatlarına uygun olarak kullanılabilir.

"Personel, dezenfeksiyon solüsyonlarını hazırlarken ve kullanırken solunum ve göz koruması dahil uygun kişisel koruyucu ekipman kullanmalı. Otopside ortaya çıkan atıklar, tıbbi atık yönetmeliğine uygun bertaraf edilmeli."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kimlik soran bekçiye biber gazı sıkan Suriyeli26 Nisan 2020 Pazar 01:41
  • Cinayeti itiraf etti26 Nisan 2020 Pazar 01:39
  • Koronavirüsü yenenlerin yeninden hastalanmayacağını kanıtı yok26 Nisan 2020 Pazar 01:37
  • Matterhorn Dağı'na Türk bayrağı yansıtıldı26 Nisan 2020 Pazar 01:36
  • Sağlık Bakanlığı koronavirüs hastalarına otopsi yapılmamasını istedi26 Nisan 2020 Pazar 01:35
  • Hindistan'da Müslümanlar hastanelere alınmıyor25 Nisan 2020 Cumartesi 23:21
  • Çin basını Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un öldüğünü iddia etti25 Nisan 2020 Cumartesi 23:11
  • İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman istifa etti25 Nisan 2020 Cumartesi 23:03
  • Ankara Emniyeti'nin acı günü25 Nisan 2020 Cumartesi 21:00
  • Ankara'da iki çocuğunu rehin alan baba gözaltına alındı25 Nisan 2020 Cumartesi 20:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti