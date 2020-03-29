Sağlık Bakanlığı: Koronovirüsten ölenlerin sayısı 131'e ulaştı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son 24 saatte 1815 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 9 bin 217, can kaybı 131'e ulaştı." denildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son 24 saatte 1815 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 9 bin 217, can kaybı 131'e ulaştı. Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle tedavisi tamamlanan 35 kişi daha taburcu edildi, toplam sayı 105 oldu." denildi.

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