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Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 nedeniyle 79 kişi daha yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 79 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 356'ya ulaştığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 nedeniyle 79 kişi daha yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 79 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 356'ya ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 456 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, vaka sayısının 18 bin 135'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanı Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklamasında, "(Kovid-19) İyileşen 82 yeni hastamız var." bilgisini verdi.

Bakan Koca, "Test sayımız düne göre 4 binin üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı." ifadelerini kullandı.

Koca, son 24 saat içinde kaybedilen hastaların yüzde 82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olmasının yine dikkat çekici olduğunu belirtti.

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