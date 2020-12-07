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Sağlık Bakanlığı Kovid-19'un yakın temaslılarında karantina süresini 10 gün olarak güncelledi

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un yakın temaslılarında 14 gün olan karantina süresini 10 gün olarak güncelledi.
Sağlık Bakanlığı Kovid-19'un yakın temaslılarında karantina süresini 10 gün olarak güncelledi

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemelerin, Türkiye tarafından anlık takibi yapılarak rehberlere entegre ediliyor.

Bu kapsamda "Kovid-19 Rehberi - Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi Ve Filyasyon" konulu rehberde bazı güncellemeler yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan kişilerle yakın temaslıların daha önce 14 gün olan karantina süresi 10 güne düşürüldü. 

Rehberde yer alan güncellemeler şöyle: 

"Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır. Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın 10. günün sonunda biter ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam eder. 

Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda karantina sonlandırılabilir. 

PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5. günden sonra evde numune alınarak yapılabilir. PCR testi negatif çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerde 7. günün sonunda karantina sonlandırılır. 

Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe geri dönüşleri sağlanabilir. Bu uygulama yüksek riskli kişilere (yaşlı bakımevleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar gibi toplu yaşam alanlar) bakım verilen alanlarda uygulanmaz ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam eder."

Rehberde ayrıca, "Pandemi döneminde hastalık yayılımının ve yakın temasın azaltılması amacıyla iş yerleri iyi havalandırması olan, 4 metrekareye 1 kişi çalışılacak alanlar şeklinde düzenlenmelidir." uyarısı da yapıldı.

Söz konusu rehbere, "https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39552/0/covid-19rehberitemaslitakibievdehastaizlemivefilyasyonpdf.pdf" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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