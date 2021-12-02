Sağlık Bakanlığı kura atama sonuçları bugün açıklanıyor

2021 Yılı 2. Dönem Ataması Kurayla Yapılanlara İlişkin Unvan Değişikliği Kurası sonuçları bugün açıklanıyor

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama şöyle: 2021 Yılı 2. Dönem Ataması Kurayla Yapılanlara İlişkin Unvan Değişikliği Kurası (Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı Olarak Atanacaklar İçin)

Kura çekilişi 02.12.2021 tarihinde saat 10:15 'de Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.