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Sağlık Bakanlığı kuraları internetten canlı yayınlanacak

Sağlık Bakanlığı kuraları internetten canlı yayınlanacakSağlık Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele kapsamında aldığı tedbir kararları genişletildi.
Sağlık Bakanlığı kuraları internetten canlı yayınlanacak

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbir kararları doğrultusunda, devlet hizmet yükümlülüğü, açıktan atama, iller arası aile hekimliği başta olmak üzere tüm kura başvuruları e-devlet üzerinden alınacak, kura çekimleri internetten canlı yayınlanacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen Kovid-19'a yönelik çalışmalarını yürüten Koronavirüs Bilim Kurulunun da önerileri doğrultusunda, sağlıktan eğitime, çalışma hayatından ulaşıma kadar her alanda birçok tedbir kararı alındı.

Bu kapsamda alınan kararlara yenilerini ekleyen Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında, kurum tabipliğinde randevu sistemi ile hasta kabul edilmeye başlandı.

Kuralar, internetten canlı yayınlanacak

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını da erteleyen bakanlıkça alınan diğer önlemler kapsamında, devlet hizmet yükümlülüğü, açıktan atama, iller arası aile hekimliği başta olmak üzere tüm kuralarda ilgililerin evraklarını elden teslim etmeleri uygulaması kaldırıldı. Tüm kura başvuruları, e-devlet üzerinden alınmaya başlandı. Tüm kuraların, ilgililerin katılımı olmaksızın çekilmesi ve internet ortamında canlı yayımlanmasına karar verildi.

Bakanlık bünyesinde yıl içinde 50 bin kişi, çeşitli görevlendirmeler için kura başvurusunda bulunuyor.

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