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Sağlık Bakanlığı önerdi: Sınav öncesi kahvaltıda neler yenmeli?

Sağlık Bakanlığı, YKS’ye girecek öğrencilere sınav öncesinde beslenme tüyoları verirken yoğun karbonhidrattan kaçınılmasını önerdi.
Sağlık Bakanlığı önerdi: Sınav öncesi kahvaltıda neler yenmeli?

Öğrenciler için en önemli öğünün kahvaltı olduğu belirtilirken, Hürriyet'ten Hürriyet'te yer alan habere göre şu önerilerde bulunuldu:

"Yeterli enerji ve besin öğelerini sağlayan bir sabah kahvaltısında peynir ve yumurta (sizi uzun süre tok tutar), birkaç dilim ekmek, pekmez, tahin, zeytin ile mevsimine uygun olan sebzelerden domates, yeşil biber, salatalık, maydanoz veya meyve bulunmalı. Bunun yanında fındık, fıstık ve ceviz yararlıdır. Halk arasında şekerli besinlerin dikkati ve algılamayı arttırdığına yönelik yanlış inanışlar bulunuyor. Ancak yoğun karbonhidrat tüketimi gevşemeye ve uyku halinin artmasına sebep olabilir. Bu nedenle sınav sırasında basit şekerler veya çikolata yerine doğal karbonhidrat kaynağı kuru meyveler tüketilmeli. Sınavda su tüketimi konsantrasyonu arttırır. Sınav öncesinde çay, kahve gibi kafein içeren içeceklerden kaçınmalı.”

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